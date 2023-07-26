На Украине закрыли выезд за границу чиновникам и депутатам без санкции офиса президента

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко отметил, что "это неправильная история"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Украинские пограничники получили распоряжение о запрете выезда всех чиновников и депутатов без особого разрешения. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Пару часов назад на посты пограничников разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу, - написал он в Telegram-канале. - Все, кто пытаются пересекать границу, останавливаются, и ожидается решение по каждому из них". По словам Гончаренко, "по сути, теперь [глава офиса президента] Андрей Ермак лично в телефонном режиме разрешает или блокирует выезд чиновников и депутатов".

Гончаренко назвал это "хорошим пиар-ходом", но выразил сомнение, что уместно управлять вопросом выезда людей за границу по телефону на уровне главы офиса президента, тем более, когда перед страной стоят сложнейшие задачи. "Это неправильная история. Просто системно неправильная", - написал он.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем депутатам и чиновникам с требованием работать на территории страны. Он подчеркнул, что испытывает ярость к депутатам, военкомам и судьям, вокруг которых разворачиваются новые скандалы, связанные с коррупцией и выездами за границу.

В центре одного из скандалов оказался заместитель председателя комитета по национальной безопасности Верховной рады Юрий Аристов, которого заметили на отдыхе в одном из отелей Мальдивских островов. Во вторник ему пригрозили лишением мандата, уже к вечеру он подал заявление о сложении полномочий. Перед этим из страны по справке об инвалидности выехал глава компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, а затем покорил Эверест. Кроме того, журналисты нашли у Кушнира виллу на Лазурном побережье. Также суд арестовал во вторник на два месяца бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова, обвиняемого в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения службы. По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи военкома по его поручению приобрели автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на общую сумму около $4 млн.

Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты коррупции, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". На новые скандалы Зеленский, как правило, реагирует громкими заявлениями и угрозами, однако коррупция в стране, по оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, продолжает процветать практически во всех сферах. 22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале.