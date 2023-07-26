МИД ЮАР: африканские страны готовы продолжать обсуждать мирный план по Украине

Как заявил глава ведомства Наледи Пандор, "Африка находится в уникальной позиции с тем, чтобы сыграть очень важную роль" в этом вопросе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила о готовности африканских стран продолжать обсуждение плана мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

"Это [обсуждение плана] крайне важно, поскольку нужно помнить, что мы первая группа лидеров, у которой появился такой доступ как к властям Украины, так и к властям России. Другие [инициаторы мирного урегулирования] создавали такую атмосферу враждебности, что могут вести диалог только с одной стороной, но не с другой. Поэтому, на мой взгляд, Африка находится в уникальной позиции с тем, чтобы сыграть очень важную роль", - заявила Пандор в интервью телеканалу RT.

Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что делегация ЮАР во главе с президентом страны Сирилом Рамапосой прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. По словам помощника президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, встреча Рамапосы с российским лидером Владимиром Путиным состоится 28 июля.

ЮАР входит в инициативную группу из семи стран Африки, прорабатывающую план мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. От имени соответствующей группы Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита РФ - Африка миссия продолжит консультации с российской стороной.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.