В Кении лидер оппозиции согласился на переговоры с президентом страны

Раила Одинга дал согласие провести переговоры только при условии наличия посредника

ПРЕТОРИЯ, 26 июля. /ТАСС/. Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Кении Раила Одинга дал согласие на контакты с президентом страны Уильямом Руто с целью положить конец акциям протеста против роста цен, но только в присутствии посредника.

"Он не тот человек, кому можно доверять, - цитирует Одингу агентство AFP. - Я готов говорить, но только при условии наличия посредника".

Накануне Руто предложил встретиться с Одингой и начать переговоры о стабилизации ситуации в стране.

С минувшего марта оппозиция провела в Кении девять дней массовых протестов, которые сопровождались насилием. В ходе беспорядков погибли более 30 человек, число задержанных полицией превышает 300.

Организатором демонстраций является антиправительственная коалиция "Азимио" во главе с 78-летним Одингой. Он требует отмены закона, который увеличил налоги и сборы.

Президент Кении Уильям Руто подписал 26 июня закон о бюджете на предстоящий финансовый год после одобрения его текста парламентом. Закон среди прочего повышает вдвое (до 16%) НДС на топливо, вводит жилищный сбор в размере 1,5% в жилищный фонд для всех работающих кенийцев. Правительство рассчитывает, что новые налоги будут приносить казне дополнительно около €2 млрд.