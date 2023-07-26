26 июля, 15:44,
обновлено 26 июля, 16:04

Сделка Хантера Байдена с прокуратурой по делу о неуплате налогов сорвалась

До этого в ходе заседания сын президента США подтвердил, что намеревался признать вину

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Американская прокуратура не смогла заключить сделку с сыном президента страны Хантером Байденом по делу об умышленной неуплате налогов. Об этом сообщила телекомпания CNN.

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Хантер Байден в среду предстал перед судом американского штата Делавэр, где, как ожидалось, он должен был признать вину по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Как отметила телекомпания, ссылающаяся на представителей обеих сторон, "сделка сорвалась", но подробностей не привела. Ранее в ходе заседания сын президента подтвердил, что намеревался признать вину.

В июне CNN сообщала, что Хантер Байден пошел на сделку со следствием, в рамках которой собирался признать вину в неуплате налогов. Кроме того, отмечалось, что стороны достигли договоренности по обвинению в нарушении правил хранения оружия. 

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