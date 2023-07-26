Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации

Оба документа переданы на рассмотрение профильных комитетов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации.

Зеленский просит продлить в стране военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 суток - до 15 ноября, говорится в текстах законопроектов. "Продлить срок действия военного положения на Украине с 05:30 18 августа 2023 года сроком на 90 суток", - говорится в тексте документа. Второй законопроект предлагает также продлить всеобщую мобилизацию с 18 августа на 90 суток.

Законопроекты уже переданы на рассмотрение профильных комитетов. Как отмечал депутат Ярослав Железняк, парламент в ближайшее время продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации. По его словам, это будет уже восьмое по счету голосование в парламенте по данному вопросу.

Продление военного положения в стране на такой срок будет означать отмену парламентских выборов, которые должны состояться в октябре. Так как во время действия военного положения выборы проводится не могут.

Дискуссии о возможной отмене парламентских и президентских выборов идут на Украине уже давно. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук также отмечал, что по украинским законам проводить любые выборы во время военного положения нельзя и потому следует сделать это сразу по окончании его действия.

При этом западные партнеры Киева, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки Украине вооружения, а также выделяют средства для поддержки украинской экономики, настаивали на проведении голосования в предусмотренные сроки. В частности, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял, что украинские власти должны найти способ провести в срок парламентские и президентские выборы.