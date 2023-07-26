Президент Сенегала прибыл на саммит Россия - Африка

Маки Саль ранее выразил надежду, что на саммите продолжится обсуждение урегулирования конфликта на Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль вместе с делегацией прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Сенегал входит в число стран африканской мирной инициативы.

Ранее президент страны выразил надежду, что на саммите Россия - Африка продолжится обсуждение урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Африка желает мира между РФ и Украиной, который, по мнению сенегальского лидера, возможен на основе диалога и компромисса. Маки Саль отметил готовность вести диалог с представителями африканской миротворческой миссии о путях урегулирования украинского кризиса.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил во вторник журналистам, что президент России Владимир Путин 28 июля в Санкт-Петербурге проведет встречу с африканскими лидерами по теме Украины.

Сенегал также отмечал заинтересованность в развитии сотрудничества с РФ в сфере экономики, культуры. Так, планируются подписание соглашения о сотрудничестве Сенегала с Россией в сфере кинематографии. Кроме того, Сенегал заинтересован в поставках российского продовольствия, в свою очередь РФ также может рассмотреть эту западноафриканскую страну в качестве альтернативного рынка для сбыта продукции, для поставок необходимого сырья.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в 2019 году, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.