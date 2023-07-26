Китай призвал воздержаться от использования кассетных боеприпасов на Украине

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан отметил, что Пекин выступает за диалог и проведение переговоров для мирного урегулирования украинского кризиса

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Китай призывает все стороны воздерживаться от применения кассетных боеприпасов на Украине. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан.

"Страны должны строго соблюдать международное гуманитарное право и соответствующие международные конвенции, воздерживаться от проведения атак в отношении гражданского населения и инфраструктуры, мест культурного наследия и от безответственного использования и передачи кассетных боеприпасов", - сказал он.

Представитель КНР отметил, что Пекин выступает за диалог и проведение переговоров для мирного урегулирования украинского кризиса.

"Продолжающийся кризис на Украине дает побочные эффекты, и их последствий становится все больше. Основным выходом является достижение политического урегулирования по украинскому вопросу. Военные средства - не альтернатива этому, правильным выбором являются диалог и переговоры", - сказал он.

Гэн Шуан также выразил надежду, что мирные переговоры по Украине начнутся как можно скорее. "Мы призываем мировое сообщество создать для этого атмосферу и необходимые условия", - добавил он.