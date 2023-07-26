Трюдо провел перестановки в кабмине

Лишь восемь министров сохранили свои посты

ОТТАВА, 26 июля. /ТАСС/. Премьер Канады Джастин Трюдо провел масштабные перестановки в своем правительстве, оставив на своих позициях лишь восемь министров. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы кабмина.

Сообщается, что перестановки связаны с необходимостью усилить работу по улучшению экономической ситуации в стране. Эксперты отмечают, что с этой командой Трюдо пойдет на федеральные выборы, которые запланированы на осень 2025 года.

Свои должности сохранили вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд, глава МИД Мелани Жоли, министр по вопросам окружающей среды и изменения климата Стивен Гильбо, министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань, министр по коммунальному обслуживанию коренных народов Патрисия Хайду, министр по вопросам развития северных территорий Дэн Вандаль, министр по делам женщин, гендерного равенства и молодежи Марси Йен и министр по развитию Южного Онтарио Филомена Тасси.

Глава Минобороны Анита Ананд назначена председателем Совета казначейства, а оборонное ведомство возглавил министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр. Место Блэра займет министр международного развития Харджит Саджан, который ранее в правительстве Трюдо занимал также должность министра обороны (2015-2021)

Семь человек покинули кабинет министров. Среди них министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти, министр транспорта Омар Алгабра, министр общественных работ и закупок Хелена Джазек, председатель Совета казначейства Мона Фортье и министр общественной безопасности страны Марко Мендичино. Место Мендичино занял министр по межведомственным отношениям, инфраструктуры и по делам общин Доминик Леблан.

Всего в кабмине Трюдо 38 министров. Он по-прежнему придерживается политики так называемого гендерного баланса, когда 50% должностей в правительстве премьер-министр отдает мужчинам, а 50% - женщинам.