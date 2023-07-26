Президент Уганды вместе с делегацией прибыл на саммит Россия - Африка

Уганда входит в "семерку" стран Африки, выступивших с мирной инициативой по урегулированию украинского конфликта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Уганды Йовери Мусевени вместе с высокопоставленной делегацией страны прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Уганда входит в "семерку" стран Африки, выступивших с мирной инициативой по урегулированию украинского конфликта. Мусевени в составе африканской миротворческой миссии намеревался встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 17 июня, но из-за болезни направил вместо себя на переговоры в Петербург своего специального представителя Рухакану Ругунду.

В этот раз глава республики сможет присутствовать на встрече лично: как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков после завершения саммита 28 июля планируется рабочий обед Путина с лидерами африканских стран - участниц мирной миссии по Украине.

В число этой группы стран также входят ЮАР, Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал и действующий председатель Африканского союза - Коморские Острова.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".