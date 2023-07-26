Делегация Ганы прибыла в Петербург для участия в саммите Россия - Африка

Министр национальной безопасности страны Альберт Кан-Дапаа посещал Москву в конце мая, где на полях международного форума по безопасности провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Делегация Ганы во главе с министром национальной безопасности Альбертом Кан-Дапаа прибыла в среду в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

Борт делегации этой африканской страны приземлился в аэропорту Пулково.

Министр Ганы посещал Москву в конце мая, где на полях международного форума по безопасности провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Среди прочих тем были рассмотрены наиболее острые вопросы безопасности на Африканском континенте.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.