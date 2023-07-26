Делегация Замбии с министром иностранных дел прибыла на саммит в Петербург

Стенли Какубо - один из семи представителей стран Африки, входящих в мирную миссию по урегулированию на Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Делегация Замбии во главе с министром иностранных дел страны Стенли Какубо прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт высокопоставленных представителей этой африканской страны приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Глава МИД Замбии - один из семи представителей стран Африки, входящих в мирную миссию по урегулированию на Украине. Ожидается, что другие государства, представляющие мирную инициативу, будут представлены на саммите на высшем уровне. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что Владимир Путин 28 июля проведет встречу с африканскими лидерами по украинской тематике.

Ранее главы МИД РФ и Замбии в телефонном разговоре подтвердили готовность стран к расширению сотрудничества в ООН и на других многосторонних площадках. Министры также обсудили наращивание взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связей.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.