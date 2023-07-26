Делегация Нигерии во главе с вице-президентом прибыла в Петербург на саммит

Саммит Россия - Африка пройдет 27-28 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Нигерийская делегация, которую возглавляет вице-президент Кашим Шеттима, прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями страны приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Нигерия столкнулась с тяжелой ситуацией в продовольственной сфере, из-за чего в республике с 13 июля введено чрезвычайное положение. По данным ООН, около 25 млн человек, или почти 10% населения страны, находятся в зоне риска с точки зрения продовольственной безопасности. Москва в этих обстоятельствах оказывает нигерийской стороне помощь. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия намерена отправить 34 тыс. тонн удобрений в Нигерию на безвозмездной основе.

В марте, комментируя результаты состоявшихся выборов президента Нигерии, в МИД РФ указали на готовность Москвы к дальнейшему укреплению отношений традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами. Это доказывает и решение РФ открыть торговое представительство в столице Нигерии Абудже в 2023 году: соответствующее распоряжение подписано российским премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".