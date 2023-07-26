Президент ЦАР вместе с делегацией прибыл в Петербург для участия в саммите Россия - Африка

Республика активно демонстрирует поддержку политики Москвы и выступает за дальнейшее развитие сотрудничества по множеству направлений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера вместе с делегацией прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Республика активно демонстрирует поддержку политики Москвы и выступает за дальнейшее развитие сотрудничества по множеству направлений. Приоритетной сферой взаимодействия в настоящее время остается безопасность, с которой ЦАР испытывает значительные трудности. В целях поддержания стабильности в стране находятся российские военные инструкторы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что эти советники "в необходимом и востребованном количестве продолжат свою деятельность" на территории государства.

Российские дипломаты регулярно отмечают готовность Москвы и далее содействовать усилиям центральноафриканского руководства по нормализации обстановки в республике. Стороны высоко оценивают уровень отношений и указывают на стремление расширять политический диалог. Между тем сближение Москвы и Банги встречало критику со стороны Франции, связи которой с ЦАР в последние годы сворачивались. В ноябре 2022 года МИД ЦАР официально известил Париж о решении лишить французского посла постоянно закрепленного за ним с 1960 года статуса дуайена (старшины) дипломатического корпуса. В декабре Франции вывела с территории республики последних военнослужащих из контингента французских войск, расквартированных в стране в 2013-2016 годах в рамках операции "Сагарис".

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.