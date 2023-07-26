В Будапеште прошла демонстрация за мир и против поставок оружия на Украину

В акции приняли участие около 200 человек

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Демонстрация в поддержку мирного урегулирование конфликта на Украине и против поставок вооружений украинской армии странами Запада состоялась в Будапеште. Она была организована "Форумом за мир" - коалицией из 10 политических и общественных организаций, созданной по инициативе исследовательской организации "Венгерский круг мира".

По подсчетам корреспондента ТАСС, в акции приняли участие около 200 человек, собравшихся в час пик в одном из самых многолюдных мест венгерской столицы - на площади Западного вокзала. Демонстранты держали в руках плакаты с лозунгами: "Мы хотим мира" и "Выйти из НАТО". Многие люди, возвращавшиеся в это время с работы домой, останавливались, чтобы послушать выступления лидеров НПО, призывавших не допустить расширения военных действий на Украине и втягивания в них Венгрии.

На митинге было принято обращение к гражданам и правительству страны от имени "Форума за мир". На вопрос корреспондента ТАСС, будет ли документ направлен в офис премьер-министра Виктора Орбана, руководитель "Венгерского круга мира" Эндре Шимо ответил: "Он у них уже есть".

Обращение форума

Как отмечается в документе, мир в Венгрии "находится под угрозой", поскольку западные союзники пытаются втянуть ее "в войну на стороне Украины против России". "Они хотят, чтобы мы отказались от нашей миролюбивой политики, отправили оружие и солдат на Украину и снова вступили в войну с Россией - на этот раз вместе с НАТО", - заявили участники коалиции.

Они предложили "выразить антивоенную волю здравомыслящего большинства" и остановить тех, кто "готов принести мир во всем мире в жертву своим эгоистичным целям". "Давайте заявим, что венгры не желают жертвовать собой ради развратной киевской клики, угнетающей свой народ и использующей своих соотечественников в качестве пушечного мяса, а также ради тех, кто хочет сохранить ее у власти!" - говорится в обращении.

В нем выражена поддержка миролюбивым усилиям венгерского правительства, но содержится призыв занять более четкую и последовательную позицию по отношению к России. По мнению участников коалиции, "правительство должно решить, считает ли оно Россию агрессором или же признает законность ее требований в области безопасности". Кроме того, полагают они, Венгрии следует прекратить финансовую поддержку Украины и сохранить эти средства для венгерского народа, который сам оказался сейчас в тяжелом положении из-за вооруженного конфликта в соседней стране и санкций ЕС против России.

"Мы заинтересованы не в конфронтации, а в хороших отношениях как с Востоком, так и с Западом. Здесь, в сердце Европы, где происходили исторические войны, мирное сотрудничество с Западом, с которым мы осуществляем 80% нашей торговли, и с Россией, которая удовлетворяет 80% наших энергетических потребностей, является для нас жизненно необходимым. Все наши интересы связаны с миром и прогрессом!" - заявили участники венгерского "Форума за мир".