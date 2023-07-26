26 июля, 17:37

Зеленский подписал законопроект о создании единого государственного реестра санкций

В реестре будет размещена информация о лицах, в отношении которых применены санкции, а также перечень ограничительных мер, основания для введения, изменения или отмены санкций

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о создании на Украине единого государственного реестра санкций. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

"На Украине появится государственный реестр санкций. Подписан законопроект о создании государственного реестра санкций", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее этот законопроект поддержали депутаты Верховной рады.

В реестре будет размещена информация о лицах, в отношении которых применены санкции, а также перечень ограничительных мер, основания для введения, изменения или отмены санкций.

На Украине после госпереворота в феврале 2014 года власти страны периодически вводят санкции против физических и юридических лиц из РФ, Белоруссии и других государств, которые, по их мнению, представляют угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, в апреле 2022 года Рада одобрила документ, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер страны Денис Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество. 

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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