США призвали мятежников освободить президента Нигера и отказаться от насилия

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон ценит "решительные заявления и шаги, предпринятые Экономическим сообществом стран Западной Африки и Африканским союзом, для защиты демократии в Нигере"

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. США осуждают попытку военного переворота в Нигере и призывают мятежников отказаться от насилия и освободить президента страны Мохамеда Базума. Об этом говорится в заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"США глубоко обеспокоены сегодняшними событиями в Нигере. Мы решительно осуждаем любые попытки заблокировать или подорвать функционирование демократически избранного правительства, возглавляемого президентом Мохамедом Базумом. Мы настоятельно призываем членов президентской гвардии освободить президента Базума и воздержаться от насилия. <...> Мы внимательно следим за ситуацией, чтобы гарантировать безопасность наших граждан", - говорится в документе.

Салливан отметил, что Вашингтон ценит "решительные заявления и шаги, предпринятые Экономическим сообществом стран Западной Африки и Африканским союзом, для защиты демократии в Нигере".

Такое же по смыслу заявление опубликовал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, отметив, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает связь с посольством США в нигерской столице Ниамее.

Ранним утром группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в столице Нигера президентский дворец, удерживая там главу государства и его семью. В руках мятежников находится также министр внутренних дел страны.