26 июля, 17:31

Глава Rheinmetall считает, что в случае нападения Германии будет сложно себя защитить

Вместе с тем Армин Паппергер отметил, что €100 млрд, выделенных властями ФРГ на модернизацию Бундесвера, будет недостаточно для переоснащения армии

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер полагает, что в случае нападения ФРГ будет довольно сложно себя защитить. Такую точку зрения он высказал в интервью телеканалу N-tv.

"В тот момент, когда придет большой сильный агрессор, это будет трудно", - сказал Паппергер, отвечая на вопрос, могут ли Германия, Европа защитить себя в настоящее время.

Вместе с тем он отметил, что €100 млрд, выделенных властями ФРГ на модернизацию Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), будет недостаточно для переоснащения армии. "Я благодарен за то, что канцлер [ФРГ Олаф Шольц] принял это решение. Это было смелое решение выделить €100 млрд, но этого недостаточно, чтобы довести Бундесвер до уровня, когда он действительно будет хорошо оснащен", - констатировал глава Rheinmetall.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера размером в €100 млрд, средства из которого будут направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта текущего года глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени. 

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