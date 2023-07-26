Президент Бенина отправляется в Нигер, где предпринята попытка мятежа

Как заявил президент Нигерии и председатель ECOWAS Бола Тинубу, сообщество "сделает все для защиты в Нигере демократии"

ПРЕТОРИЯ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Бенина Патрис Талон срочно отправляется в Нигер для оценки создавшейся там в результате попытки мятежа ситуации и выполнения посреднической миссии от имени Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом объявил президент Нигерии и председатель ECOWAS Бола Тинубу по итогам встречи в нигерийской столице, городе Абуджа, с Талоном.

"Президент Талон направляется в Нигер прямо сейчас", - приводит его слова агентство Reuters. Тинубу подчеркнул, что ECOWAS сделает все для защиты в Нигере демократии. "Я веду интенсивные консультации с лидерами региона, и мы будем защищать в Западной Африке демократию, которая нам досталась с большим трудом", - подчеркнул нигерийский президент.

В свою очередь Талон заявил, что в случае необходимости будут использованы все средства для восстановления в Нигере конституционного порядка.

Ранним утром группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в столице страны - Ниамее - президентский дворец, удерживая там главу государства Мохамеда Базума.

Экономическое сообщество стран Западной Африки было создано весной 1975 года. В настоящее время организация объединяет 15 государств региона. Членство трех стран, где за последние несколько лет власть захватили военные, - Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали - приостановлено.