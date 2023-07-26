Суд США дал прокуратуре и сыну Байдена месяц на уточнение условий сделки по делу о налогах

В рамках сделки Хантер Байден может признать вину по делу об умышленной неуплате налогов

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Суд в американском штате Делавэр дал сыну действующего президента США Хантеру Байдену и прокуратуре 30 дней на уточнение условий сделки, в рамках которой он может признать вину по делу об умышленной неуплате налогов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Телеканал CNN сообщил, что прокуратура США и Хантер Байден договорились пересмотреть условия сделки, согласно которой он должен признать вину по делу об умышленной неуплате налогов.

Ранее телеканал сообщил со ссылкой на представителей обеих сторон, что достигнутая в июне текущего года сделка между Хантером Байденом и следствием сорвалась после того, как в ходе заседания суда в штате Делавэр судья Мэриэллен Норейка "выразила обеспокоенность" условиями соглашения. В частности, она попросила стороны пояснить, каким образом признание вины в неуплате налогов способствует урегулированию обвинений в нарушении Хантером Байденом правил хранения огнестрельного оружия, а также задалась вопросом, может ли заключение сделки уберечь сына американского лидера от выдвижения дальнейших обвинений. Признание вины в нарушении правил хранения оружия может грозить сыну президента тюремным сроком, отмечает в свою очередь телекомпания ABC.

Как поясняет CNN, стороны в ходе заседания "договорились о заключении ограниченной сделки", которая будет касаться обвинений в неуплате Хантером Байденом налогов, употребления им наркотиков и нарушения правил хранения оружия. Телеканал подчеркивает, что Байден по-прежнему намерен признать вину в неуплате налогов. При этом стороны пришли к договоренности, что сделка с прокуратурой не исключает возможности выдвижения в дальнейшем дополнительных обвинений в адрес сына действующего президента США.

Cудья не согласилась утверждать пересмотренную сделку на заседании в среду, дав сторонам 30 дней на то, чтобы "объяснить, почему она должна принять" их договоренности. Сын президента США на заседании в среду вину не признал. Сторона обвинения в суде отметила, что расследование в его отношении продолжается.

Расследование в отношении Хантера Байдена по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые принимают или хранят у себя наркотические вещества. В тот же период сын нынешнего президента США, представляющего Демократическую партию, игнорировал требования властей об уплате налогов. Ставшие достоянием гласности решения органов прокуратуры по делу Хантера Байдена, позволяющие ему избежать тюрьмы, вызвали бурю негодования у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии США.