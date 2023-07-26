Генсек ООН обеспокоен противоречиями между членами Совбеза

Как заявили в организации, "чем более един Совет, тем больше возможностей у генерального секретаря делать свою работу"

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен противоречиями между постоянными членами Совета Безопасности (СБ) всемирной организации. Об этом заявил на брифинге представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос об оценке Гутерришем прошедших в среду мероприятий в СБ ООН по Украине.

"Совет [Безопасности ООН] сам занимается своими делами, они могут их вести, как хотят. Выражает ли генеральный секретарь ООН обеспокоенность растущим напряжением между некоторыми членами Совета, особенно среди постоянных членов? Да. Как мы всегда говорили, чем более един Совет, тем больше возможностей у генерального секретаря делать свою работу", - сказал Дюжаррик.

В среду СБ ООН провел два заседания по Украине. Первое было созвано по инициативе РФ и было посвящено преследованию Украинской православной церкви (УПЦ). Председательствующая Великобритания заблокировала выступление на нем епископа УПЦ на покое Гедеона. Второе заседание было инициировано Украиной и было посвящено якобы "разрушению Россией памятников культурного наследия Одессы". Представители России отказались выступать на нем. При этом первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал председательство Великобритании в СБ ООН позором.