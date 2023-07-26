СМИ сообщило о серии взрывов в районе военного аэродрома в Хмельницкой области

По данным издания "Страна", в Староконстантинове на фоне взрывов работала система противовоздушной обороны

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Большое количество взрывов было слышно в городе Староконстантинове Хмельницкой области, на востоке которого расположен военный аэродром. Об этом сообщило издание "Страна".

По его данным, в Староконстантинове на фоне взрывов работала система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось о трех сериях взрывов в Хмельницкой области, однако другие подробности не приводились.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской и Хмельницкой областях. Как рассказали ТАСС очевидцы, мощный взрыв также произошел в Киеве.