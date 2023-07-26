26 июля, 17:47
Военная операция на Украине

СМИ сообщило о серии взрывов в районе военного аэродрома в Хмельницкой области

По данным издания "Страна", в Староконстантинове на фоне взрывов работала система противовоздушной обороны

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Большое количество взрывов было слышно в городе Староконстантинове Хмельницкой области, на востоке которого расположен военный аэродром. Об этом сообщило издание "Страна".

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По его данным, в Староконстантинове на фоне взрывов работала система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось о трех сериях взрывов в Хмельницкой области, однако другие подробности не приводились.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской и Хмельницкой областях. Как рассказали ТАСС очевидцы, мощный взрыв также произошел в Киеве. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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