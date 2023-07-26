26 июля, 17:52,
обновлено 26 июля, 18:17

Египет приветствовал инициативы России по сотрудничеству на Африканском континенте

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о заинтересованности в укреплении двустороннего сотрудничества с РФ в различных областях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Египет приветствует инициативы РФ по сотрудничеству на Африканском континенте и заинтересован в развитии двустороннего сотрудничества. Об этом заявил в среду президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

"Мы всегда позитивно относимся ко всем инициативам, в том числе с вашей стороны, которые касаются двустороннего сотрудничества и взаимодействия на Африканском континенте. Разумеется, мы заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества с Россией в различных областях", - сказал ас-Сиси. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-
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