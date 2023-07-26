AFP сообщило о стрельбе в столице Нигера у президентского дворца

По данным агентства, солдаты президентской гвардии открыли огонь по демонстрантам, которые требуют освобождения главы государства

ПРЕТОРИЯ, 26 июля. /ТАСС/. Интенсивная стрельба слышна около президентского дворца в столице Нигера, городе Ниамей, где поднявшие мятеж военнослужащие президентской гвардии удерживают главу государства Мохамеда Базума. Об этом сообщило агентство AFP.

По его сведениям, солдаты президентской гвардии открыли огонь по демонстрантам, которые требуют немедленного освобождения Базума. Данные о пострадавших не поступали.

Ранним утром группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в Ниамее президентский дворец, удерживая там главу государства Базума.