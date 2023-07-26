Помощник Байдена и Ермак обсудили актуализацию идей Киева о мире на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудили идею "справедливого мира" на Украине и актуализацию идей Киева на этот счет. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, только сегодня беседовал со своим коллегой в правительстве Украины Ермаком. Одной из тем, которую они обсуждали, была идея справедливого мира и способы ее актуализации", - сказал он.

Чиновника спросили, когда для урегулирования конфликта начнут использоваться дипломатические способы. "Это будет решать президент [Украины Владимир] Зеленский. Он должен определить, готов ли он сесть за стол переговоров и когда он будет готов [сделать это]", - ответил он. Кирби утверждает, что "в некоторой степени предварительный этап дипломатической работы начался", поскольку Вашингтон работает с Киевом над актуализацией его "плана достижения мира" из 10 пунктов.

Президент Украины, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати (G20), выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.