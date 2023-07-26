В США заявили, что сроки начала обучения ВСУ применению F-16 еще не определены

Как уточнили в Белом доме, "даты, местоположения и длительность программы обучения" еще дорабатываются

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Страны Запада все еще продолжают определять сроки начала программы обучения украинских военных летчиков применению истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы стремимся реализовать [план по] подготовке украинских пилотов применению F-16 в Румынии и Дании. Даты, местоположения, длительность программы обучения - все это еще продолжает дорабатываться", - отметил представитель Белого дома. Он добавил, что не может "показать на день в календаре", когда начнется подготовка пилотов в каждой из стран. "И могут быть и другие местоположения", - подчеркнул Кирби, не вдаваясь в детали. "Знаю также, что британцы начинают языковую подготовку для украинских летчиков, чтобы они могли в действительности управлять самолетами F-16", - добавил сотрудник СНБ.

Как заявил на прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки коллективным Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающей роли в боевых действиях на Украине.

Аналогичным образом высказался на этот счет в конце мая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По его словам, предстоящая передача Западом Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае", несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение".