26 июля, 18:46

Госдеп опроверг информацию о лоббировании в пользу Саакашвили

На сайте американского закона о регистрации иностранных агентов ранее опубликовали данные, согласно которым от имени экс-президента Грузии были наняты лоббистские компании, которые разрабатывали методы давления западных политиков на грузинское правительство

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Посольство США в Тбилиси никогда не занималось лоббированием интересов бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Посольство США в Тбилиси никогда не занималось лоббированием [интересов] бывшего президента Грузии Саакашвили. Сотрудники посольства проводят встречи с большим количеством различных людей, как и сотрудники наших посольств по всему миру. Не вдаваясь в детали частных дипломатических контактов, мы можем подтвердить, что наше посольство никогда не занималось лоббированием в пользу бывшего грузинского президента", - сказал он.

Ранее на сайте американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA) были опубликованы данные, согласно которым от имени Саакашвили были наняты лоббистские компании, которые разрабатывали методы давления западных политиков на грузинское правительство. Из документов следует, в частности, что сотруднику посольства США в Грузии Эвану Эллиоту в марте было поручено организовать встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы обсудить возможность помилования Саакашвили. 

Теги:
СШАГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
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