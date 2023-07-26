26 июля, 18:45
Военная операция на Украине

Белый дом фактически признал, что США не удовлетворены темпами контрнаступления ВСУ

При этом в Вашингтоне заявили, что США не будут занимать какую-то позицию по этому вопросу

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Американская администрация фактически подтвердила, что Вашингтон не удовлетворен темпами контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Военная операция на Украине. Онлайн

Координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби попросили уточнить на регулярном брифинге для журналистов, считает ли правительство США, что контрнаступление ВСУ идет "слишком медленно". "Президент [Украины Владимир] Зеленский сам говорил, что оно движется не так быстро, как хотелось бы", - ответил Кирби.

"США не будут занимать какую-то позицию по этому [вопросу]. Мы не будем направлять эту украинскую военную операцию как диванный генерал. Они [власти в Киеве] должны быть теми, кто измеряет прогресс [в контрнаступлении] по сравнению с планом", - утверждал при этом представитель Белого дома. "Но опять-таки они уже признали, что оно движется не так быстро, как им бы хотелось", - добавил сотрудник СНБ.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 23 июля, что контрнаступление ВСУ провалилось. Об этом провале ВСУ Путин заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. "Контрнаступления нет", - сказал на этих переговорах Лукашенко. Путин уточнил: "Оно есть, но оно провалилось". 

Теги:
УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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