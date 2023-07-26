26 июля, 18:49

Госдеп призвал немедленно освободить президента Нигера

В США заявили, что поддерживают "избранного демократическим путем" Мохамеда Базума

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. США призывают мятежников немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума. С таким заявлением выступил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Мы поддерживаем избранного демократическим путем президента Базума и категорически осуждаем любые попытки захвата власти силой и нарушения конституционного порядка", - заявил он. "Мы также призываем немедленно освободить президента Базума и проявить уважение к верховенству закона и общественной безопасности", - подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее с аналогичным призывом выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в свою очередь отметил, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает связь с посольством США в нигерской столице - Ниамее.

Ранним утром группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в столице Нигера президентский дворец, удерживая там главу государства и его семью. В руках мятежников находится также министр внутренних дел страны. 

Теги:
НигерСШАСалливан, ДжейкБазум, Мохамед
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