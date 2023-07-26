Сенат Италии одобрил резолюцию о признании "голодомора" геноцидом украинцев

За принятие документа проголосовали 130 сенаторов, четверо воздержались

РИМ, 26 июля. /ТАСС/. Верхняя палата (Сенат) парламента Италии проголосовала за резолюцию о признании "голодомора" геноцидом украинского народа. Как сообщает в среду агентство ANSA, за принятие документа проголосовали 130 сенаторов, четверо воздержались. Всего в верхней палате 200 мест.

Эта резолюция предусматривает шаги по признанию геноцида, "продолжая процесс совместно с нижней палатой и правительством, а также европейскими и международными учреждениями с целью увековечивания памяти об этой трагедии" в соответствии с рекомендациями Европейского парламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы, говорится в тексте.

Накануне обсуждения резолюции посольство РФ в Италии разместило на своих страницах в соцсетях публикацию, в которой разъясняется историческая правда о событии, которое украинская сторона пытается выдать как намеренное истребление украинцев со стороны советского руководства. Голод 1932-1933 гг. является общей трагической страницей истории России, Украины, Казахстана. Он стал следствием наложения череды управленческих просчетов региональных руководителей в сельскохозяйственных зонах СССР на неблагоприятные природные условия в начале 1930-х годов.

"Тяжелые страницы истории, безусловно, нуждаются в осмыслении. Но это возможно лишь на основе объективных профессиональных исторических исследований. Однако тех, кто с упорством, достойным лучшего применения, протаскивает тезис о "голодоморе-геноциде", меньше всего интересует научная точность и историческая достоверность. В ход идут подтасовки и передергивания, фальсификация данных о численности погибших. Все это делается лишь с одной целью: максимально способствовать разобщению народов, объединенных многовековыми историческими, культурными и духовными связями", - говорится в публикации.