Эрдоган заявил, что Турция обеспечит возвращение в Сирию 1 млн беженцев

По словам турецкого лидера, к настоящему времени в страну вернулись свыше 600 тыс. переселенцев

СТАМБУЛ, 26 июля. /ТАСС/. Турция планирует обеспечить возвращение в Сирию порядка 1 млн беженцев, находящихся на ее территории. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Возвращение беженцев на родину продолжится по мере роста [уровня] безопасности и стабильности в Сирии. К настоящему времени в страну вернулись свыше 600 тыс. переселенцев, мы планируем обеспечить возвращение на родину 1 млн беженцев", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии выпуска в полицейской академии в Анкаре. Его речь транслировал телеканал TRT.

Эрдоган ранее сообщал, что Турция и Катар реализуют проект строительства на севере Сирии порядка 1 млн домов для возвращающихся на родину беженцев.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в среду в эфире телеканала A-haber, что в настоящее время в республике насчитывается порядка 4,9 млн беженцев, из которых 3 млн являются гражданами Сирии.