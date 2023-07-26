Киев сообщил, что совет Украина - НАТО обсудил план усиления безопасности в Черном море

Украинское внешнеполитическое ведомство добавило, что стороны договорились "принять меры", но не уточнило, какие именно

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Киев на заседании Совета Украина - НАТО обсудил с партнерами план действий по усилению безопасности в Черном море. Об этом заявил МИД Украины по итогам заседания.

"Украина и государства - члены НАТО обсудили план действий по усилению безопасности в Черноморском регионе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины добавил, что стороны договорились "принять меры", однако конкретные решения названы не были. Распространенное пресс-службой альянса заявление, которое принято по итогам заседания Совета, также не включает конкретных предложений по поддержке аграрного экспорта Украины.

В ведомстве уточнили, что с украинской стороны участие в заседании приняли вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков и заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС Украины бригадный генерал Алексей Громов. Хотя официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщала, что заседание запланировано на уровне послов, накануне заседания президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева "есть четкий план запуска Совета Украина - НАТО на всех уровнях". Поэтому участие вице-премьера, а не представителя страны в НАТО может быть связано с желанием Киева повысить уровень участников.

При этом и Зеленский, и МИД некорректно называют сегодняшнее заседание "первым в истории". Первое заседание Совета Украина - НАТО прошло 12 июля, и Зеленский принимал в нем участие.

22 июля украинский президент заявил, что созвонился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним ситуацию на Черном море, а также интеграцию Украины в альянс. Зеленский обратился с предложением незамедлительно созвать заседание Совета. Его главными темами стали разрыв зерновой сделки и возможности продолжения экспорта зерна с Украины по Черному морю.