Генсек ООН провел телефонный разговор с президентом Нигера

Утром 26 июля группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в Ниамее президентский дворец

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом и выразил тому свою поддержку в свете попытки военного переворота в стране. Об этом сообщили в офисе представителя главы всемирной организации.

"Сегодня днем Антониу Гутерриш провел разговор с Мохамедом Базумом. Он выразил ему свою полную поддержку и солидарность с президентом Нигера", - говорится в опубликованном на странице офиса в Twitter сообщении.

Ранним утром группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в Ниамее президентский дворец, удерживая там главу государства и его семью. В руках мятежников находится также министр внутренних дел страны.