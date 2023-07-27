Британия осудила попытку военного мятежа в Нигере

Замглавы МИД королевства Эндрю Митчелл отметил, что Великобритания не приемлет любые попытки подрыва стабильности и демократии в стране

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Великобритания решительно осуждает действия мятежников в Нигере и призывает быстро обеспечить восстановление работы демократических институтов в стране. Об этом говорится в заявлении замглавы МИД королевства Эндрю Митчелла, распространенном ведомством.

"Соединенное Королевство внимательно следит за событиями в столице Нигера. Соединенное Королевство решительно осуждает любые попытки подрыва стабильности и демократии в Нигере, - подчеркнул Митчелл. - Великобритания присоединяется к призывам Африканского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки положить конец неприемлемым событиям, которые мы наблюдали сегодня, и обеспечить полное и быстрое восстановление демократически избранных институтов".

Ранним утром группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в столице Нигера президентский дворец, удерживая там главу государства Мохамеда Базума и его семью. В руках мятежников находится также министр внутренних дел страны.