26 июля, 21:11

Белый дом признал, что не может анонсировать обещанный Байденом визит в Африку

Пресс-секретарь американского президента Карин Жан-Пьер заявила, что у нее нет информации о планах по визиту на континент

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Американская администрация пока не может анонсировать обещанный президентом США Джо Байденом визит в Африку в текущем году. Это признала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В настоящее время я не могу анонсировать [такой] визит", - сказала официальный представитель американского лидера. Ее просили уточнить, когда Байден нанесет обещанный в этом году визит в Африку.

"Но, как вы знаете, президент [Байден] встретился в конце прошлого года с африканскими лидерами. Это было невероятно продуктивно. И он пообещал в этом году посетить Африканский континент. Но мне просто нечего изложить [на эту тему]", - заявила Жан-Пьер. При этом она утверждала, что Соединенные Штаты выполняют обещание "развивать отношения со странами в Африке".

Саммит США - Африка состоялся в Вашингтоне в декабре 2022 года. 

Теги:
СШАЖан-Пьер, Карин
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