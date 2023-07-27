Премьер Италии обсудит в Вашингтоне с президентом США Украину, Китай и Африку

Джорджа Мелони начинает первый в качестве главы правительства официальный визит в Соединенные Штаты

РИМ, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони начинает первый в качестве главы правительства официальный визит в США, центральным событием которого станет встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Лидеры уже не раз виделись на международных встречах, последняя их встреча состоялась на полях саммита НАТО в Вильнюсе, где главе итальянского правительства и было окончательно подтверждено приглашение в Белый дом.

В Италии о готовящейся поездке начали говорить еще весной. В Вашингтоне уже успели побывать ключевые министры - вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни, а также министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", один из ближайших соратников Мелони Адольфо Урсо.

Как ранее сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в ходе переговоров будут обсуждаться отношения со странами Северной Африки и Китаем.

СМИ заявляют, что Мелони уведомит американских партнеров, что Италия выйдет из подписанного в 2019 году с Китаем меморандума об участии в инициативе "Один пояс - один путь". И предыдущая администрация Дональда Трампа, и нынешняя его противника Байдена сходятся во мнении, что соглашения с Пекином опасны. Однако американская сторона утверждает, что не давит на Италию, а Рим заверяет, что не подвергается давлению. Правительство Италии пока официально не объявляло о своем решении в отношении продления меморандума, который, если не заявить о его разрыве, будет продлен автоматически в конце года.

Кроме того, газета La Stampa отмечает, что Китаем повестка переговоров не ограничивается.