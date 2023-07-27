Reuters: Байден поручил передать МУС "данные" о приписываемых РФ преступлениях на Украине

Против такого шага выступал Пентагон, уточняет агентство

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поручил сотрудникам своей администрации начать передачу Международному уголовному суду (МУС) якобы имеющихся у Вашингтона данных о приписываемых российской стороне преступлениях на Украине. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США.

Агентство отмечает, что против такого шага выступал Пентагон. Как следует из публикации, в американском военном ведомстве считают, что любое сотрудничество США с МУС может "открыть путь для политизированного судебного преследования американских военных, дислоцированных за рубежом".

В материале отмечается, что законодатели США ранее критиковали Пентагон за отказ предоставлять МУС якобы имеющиеся у ведомства разведывательные данные. США не являются членом МУС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в марте текущего года категорически отверг высказывания главного прокурора МУС в Гааге о якобы весомых основаниях для дела против Москвы в связи с событиями на Украине. Посол России в США Анатолий Антонов охарактеризовал в феврале этого года утверждения американской администрации о том, что Москва совершила преступление против человечности на Украине, "как беспрецедентную по степени цинизма попытку демонизировать Россию" в рамках развязанной против нее гибридной войны. По словам дипломата, нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона - "оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса".

Россия не является членом МУС. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором говорится, что страна не намерена становиться участником Римского статута МУС. По мнению российской стороны, суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым и авторитетным органом международного правосудия. В апреле 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва не обязана сотрудничать с МУС, однако отметила, что Россия будет внимательно отслеживать действия суда.