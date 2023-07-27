Reuters: военные Нигера объявили об отстранении президента Базума и закрытии границ страны

Также в стране был объявлен общенациональный комендантский час

ТАСС, 27 июля. Военные Республики Нигер объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сделанное в эфире национального телевидения заявление военных.

"Границы страны закрыты, объявляется общенациональный комендантский час", - цитирует агентство военных.

Утром 26 июля группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в Ниамее президентский дворец, удерживая там Базума и его семью. В их руках находится также министр внутренних дел страны.