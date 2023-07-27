Блинкен: связи США с Нигером будут зависеть от демократического правления в республике

В письменном заявлении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства сказано, что госсекретарь "выразил непоколебимую поддержку президента Мохамеда Базума и демократии в Нигере со стороны Соединенных Штатов"

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Нигера Мохамедом Базумом подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество Вашингтона с республикой будет зависеть от соблюдения в ней демократических принципов правления. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства. Оно было опубликовано на фоне сделанного военными республики в эфире национального телевидения объявления об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики.

"Госсекретарь выразил непоколебимую поддержку президента Мохамеда Базума и демократии в Нигере со стороны Соединенных Штатов", - отмечается в документе. Ранее группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в Ниамее президентский дворец, удерживая там главу государства и его семью. Блинкен отметил, что "США поддерживают нигерийский народ и международных партнеров в осуждении имеющих место попыток силового захвата власти и подрыва конституционного строя" в стране.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что прочное партнерство США с Нигером в сферах экономики и безопасности зависит от продолжения демократического правления и соблюдения принципа верховенства закона, а также прав человека", - говорится в заявлении.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател ранее в среду заявил на регулярном брифинге для журналистов, что Вашингтон призывает мятежников немедленно освободить Базума. С аналогичным призывом выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.