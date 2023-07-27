Делегация Мавритании во главе с премьером прибыла на саммит Россия - Африка в Петербург

РФ и Мавритания ведут диалог об укреплении сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Делегация Мавритании во главе с премьер-министром Мохамедом ульд Билялем прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

Борт высокопоставленной делегации африканской страны приземлился в аэропорту Пулково.

Россия и Мавритания, развивающие дружественные отношения, ведут диалог об укреплении взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. В феврале этого года в рамка своего турне по Африке страну посещал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Мавритания является членом Лиги арабских государств.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.