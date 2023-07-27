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Саммит Россия – Африка

Делегация Того во главе с министром иностранных дел прибыла в Петербург на саммит

Ранее планировалось, что республику на мероприятии представит президент Фор Гнассингбе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Делегация Того, возглавляемая министром иностранных дел, африканской интеграции и по делам диаспоры Робером Дюссеем, прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями страны приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Ранее диписточник ТАСС сообщил, что страну на саммите должен представить глава республики, президент Того Фор Гнассингбе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что почти все страны Африки перед саммитом в Санкт-Петербурге подвергались беспрецедентному давлению США, Франции и других стран Запада.

В феврале 2021 года состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Дюссеем. Тогда глава МИД России подчеркнул, что переговоры прошли в дружеской и теплой атмосфере. Стороны, по его словам, подтвердили те принципиальные договоренности, которые достигались на высшем уровне, в том числе на полях саммита БРИКС в июле 2018 года, а также в октябре 2019 года на саммите Россия - Африка в Сочи. Кроме того, министры договорились укреплять сотрудничество в ООН, где, как напомнил Лавров, Того поддерживает многие российские инициативы.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

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