Глава МИД Туниса возглавил делегацию на саммите в Санкт-Петербурге

Россия и Тунис активно развивают торгово-экономические отношения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Делегация Туниса во главе с министром иностранных дел Набилем Аммаром прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями этой африканской страны приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Россия и Тунис активно развивают торгово-экономические отношения, с каждым годом объем взаимной торговли растет. Россия экспортирует в страну зерновые, аммиак, соевое масло, а из Туниса в РФ поставляются текстиль, обувь, машины и электрооборудование, каучук, финики, свежие овощи, рыба и морепродукты.

Основой российско-тунисского экономического сотрудничества является туризм. С декабря прошлого года Тунис снял все ковидные ограничения и рассчитывает на активное возвращение российских туристов в сезоне 2023 года, так как российский туристический рынок является приоритетным для государства. Граждане РФ могут посетить страну на срок до 90 дней без визы.

Вместе с тем Тунис поддерживает отношения с ЕС на основе привилегированного партнерства с 2012 года. Однако недовольство политикой Евросоюза, который откладывает предоставление Тунису финансово-экономической помощи, и затянувшиеся переговоры с ЕС по достижению соглашения о сотрудничестве с целью снижения потока мигрантов из Африки заставляют страну искать новые форматы взаимодействия. Так, власти Туниса уже ведут переговоры о вступлении в объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.