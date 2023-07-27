Президент Мозамбика прибыл в Санкт-Петербург на саммит Россия - Африка

В конце мая 2023 года Мозамбик посетил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе визита которого стороны заявили о заинтересованности в более плотной внешнеполитической координации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Делегация Мозамбика во главе с президентом страны Филипе Ньюси прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт высокопоставленных представителей этой африканской страны приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

В конце мая этого года Мозамбик посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе визита стороны заявили о заинтересованности в более плотной внешнеполитической координации, расширении торгово-экономической и инвестиционной кооперации, активизации межпарламентских и гуманитарных связей, контактов по межпартийной линии.

Ранее в Минэнерго РФ также сообщили, что Россия и Мозамбик рассматривают возможность сотрудничества в сфере геологоразведки, добычи нефти и газа, намерены проработать проекты по гидроэнергетике.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин планирует провести встречи со всеми прибывшими на саммит лидерами африканских стран.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.