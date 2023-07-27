26 июля, 23:47
Военная операция на Украине

Венгрия считает, что открытые каналы для диалога с РФ способствуют переговорам по Украине

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто также напомнил, что Будапешт не будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Венгрия намерена поддерживать отношения с Россией, поскольку открытые каналы диалога с Москвой могут поспособствовать мирным переговорам по Украине. Такое мнение выразил в опубликованном в четверг интервью телеканалу NHK министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы хотим поддерживать реалистичные отношения [с Россией]. Есть надежда, что мирные переговоры состоятся, если будут открыты каналы диалога с Россией", - сказал он.

Сийярто также в очередной раз заявил, что Венгрия не будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО, и голосование по этому вопросу состоится в венгерском парламенте этой осенью.

Глава МИД Венгрии 26 июля провел в Токио переговоры со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси. Стороны обсудили несколько международных вопросов, включая ситуацию на Украине, а также заключили соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии. 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация