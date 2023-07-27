Венгрия считает, что открытые каналы для диалога с РФ способствуют переговорам по Украине

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто также напомнил, что Будапешт не будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Венгрия намерена поддерживать отношения с Россией, поскольку открытые каналы диалога с Москвой могут поспособствовать мирным переговорам по Украине. Такое мнение выразил в опубликованном в четверг интервью телеканалу NHK министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы хотим поддерживать реалистичные отношения [с Россией]. Есть надежда, что мирные переговоры состоятся, если будут открыты каналы диалога с Россией", - сказал он.

Сийярто также в очередной раз заявил, что Венгрия не будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО, и голосование по этому вопросу состоится в венгерском парламенте этой осенью.

Глава МИД Венгрии 26 июля провел в Токио переговоры со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси. Стороны обсудили несколько международных вопросов, включая ситуацию на Украине, а также заключили соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии.