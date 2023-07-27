Блинкен заявил о готовности AUKUS к взаимодействию с Новой Зеландией и другими партерами

США сформировали альянс с Австралией и Великобританией в 2021 году

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS) открыт для взаимодействия с Новой Зеландией и иными партнерами. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Веллингтоне.

"Дверь в полной мере открыта для того, чтобы Новая Зеландия и другие партнеры взаимодействовали так, как они считают нужным", - привело его слова агентство Agence France-Presse.

США сформировали в 2021 году альянс AUKUS с Австралией и Великобританией. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение целого ряда других совместных военных разработок. Белый дом допускал, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии.