Хайнань принял делегацию представителей молодежи Тайваня, Гонконга и Макао

Остров посетило более 180 человек

ХАЙКОУ /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань на текущей неделе приняла молодежную делегацию, состоящую из представителей острова Тайвань и двух специальных административных районов КНР - Гонконга и Макао. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По его сведениям, ребята прибыли в курортный город Санья (южное побережье острова) на поезде из Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун, граничащей с Хайнанем на севере). В делегации насчитывается более 180 человек, их цель - ощутить культурно-историческую специфику Хайнаня, получить более целостное представление о развитии Хайнаньского порта свободной торговли.

Предполагается, что данный визит позволит установить новые полезные контакты и стимулирует укрепление гуманитарных связей. Судя по отзывам, на прибывших произвели большое впечатление, как природа и климат Санья, так и культурная специфика, динамичное экономическое развитие города.

Глава Управления по развитию туризма Санья Е Цзялинь ознакомил гостей со стратегией местных властей, предпринимающих активные усилия для повышения статуса города как крупного международного курорта. Он обратил внимание, что в последнее время Хайнань поддерживает активное взаимодействие с Гонконгом на уровне квалифицированных специалистов. Как подчеркнул чиновник, власти провинции приветствуют вовлечение представителей гонконгской, тайваньской и макаоской молодежи в формирование Хайнаньского порта свободной торговли.

Молодежные делегации регулярно приезжают на Хайнань по программе "Люблю тебя, Китай", которая была запущена в 2001 году. За более чем 20 лет провинция приняла по ней свыше 7,4 тыс. человек - представителей разных регионов КНР. В ходе нынешней поездки ребятам предложено посетить наукоград "Ячжоувань" в Санье, место проведения Боаоского азиатского форума в городе Цюнхай на восточном побережье острова, музей Южно-Китайского моря, космодром Вэньчан, осмотреть исторический центр города Хайкоу.