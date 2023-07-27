В КНДР прошел концерт по случаю 70-летия победы корейского народа в войне 1950–1953 годов

Сообщается, что на мероприятие пригласили российскую делегацию во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Гала-концерт по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов прошел в Пхеньяне в ночь на 27 июля. Об этом сообщило радио "Голос Кореи".

Подчеркивается, что на торжественном концерте присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Перед его началом Ким Чен Ын встретился с партийно-правительственной делегацией КНР под руководством члена политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуна, который передал северокорейскому лидеру послание от председателя КНР Си Цзиньпина. Сообщается, что на концерт была также приглашена российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу.

В концерте участвовали Заслуженный госхор, Художественный ансамбль Госсовета, Художественный ансамбль "Ванчжэсан", гражданские и армейские художественные организации, артисты и учащиеся учебных заведений отрасли искусства. В ходе концертной программы прозвучали также попурри из китайских и российских песен, специально подготовленные по случаю приезда делегаций из КНР и России.

Корейская война началась 25 июня 1950 года и завершилась 27 июля 1953 года. В конфликте, помимо КНДР и Республики Корея, приняли участие китайские добровольцы со стороны Пхеньяна и американская армия под флагом ООН со стороны Сеула. Пхеньян также получал поддержку от СССР. Война закончилась перемирием, однако мирный договор все еще не подписан.