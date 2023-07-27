Веллингтон надеется на возвращение США в соглашение о Транстихоокеанском партнерстве

Новая Зеландия также поддерживает идею проведения саммита АТЭС в Соединенных Штатах, сообщила глава новозеландского МИД Нанаия Махута

СИДНЕЙ, 27 июля. /ТАСС/. Новая Зеландия надеется на возобновление участия США во Всеобъемлющем и прогрессивном соглашении о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и приветствует проведение саммита АТЭС в Соединенных Штатах. Соответствующее заявление сделала глава новозеландского МИД Нанаия Махута в ходе выступления по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим с рабочим визитом в Веллингтон.

"Новая Зеландия поддерживает идею проведения саммита АТЭС в США и надеется на возвращение США в CPTPP", - указала глава ведомства, выступая перед журналистами по итогам встречи с госсекретарем США.

Махута также отметила, что главы внешнеполитических ведомств в ходе переговоров обсудили вопросы региональной безопасности, расширение сотрудничества Веллингтона и Вашингтона в области обороны и укрепление экономических связей двух стран. "В ходе дискуссии обсуждались общие интересы и проблемы, такие как защита системы, основанной на правилах, новые вызовы, с которыми она сталкивается в мире и в Тихоокеанском регионе, - сказал Махута. - Мы также затронули темы экономического участия США в регионе и совместную работу в Антарктике".

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве после семи лет переговоров было заключено 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи под документом поставили представители 12 государств - Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили и Японии. Однако бывший президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность объявил о выходе США из соглашения. В итоге оставшиеся 11 государств подписали новый документ о создании зоны свободной торговли - Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, к которому в июле текущего года присоединилась Великобритания.