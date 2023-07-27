Суд Таиланда рассмотрит петицию о выдвижении Лимчаеронрата на пост премьера

Управление омбудсмена страны ранее обратилось в суд с просьбой отклонить его кандидатуру и обязать парламент отложить выборы

БАНГКОК, 27 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Таиланда 3 августа рассмотрит петицию по вопросу повторного выдвижения кандидатом в премьер-министры лидера левоцентристской партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата. Об этом сообщила газета The Bangkok Post.

Управление омбудсмена Таиланда ранее обратилось в суд с просьбой отклонить кандидатуру Лимчароенрата и обязать парламент отложить выборы нового премьера до вынесения вердикта. Это связано с поступлением многочисленных жалоб от общественности и членов парламента после того, как совместное заседание обеих палат 750-местной Национальной ассамблеи 19 июля отклонило повторное выдвижение кандидатуры Лимчароенрата на пост главы правительства. "Предполагается, что суд может принять решение по ходатайству 9 августа. Если суд отклонит ходатайство, я смогу сразу же назначить заседание [для избрания премьер-министра]", - сказал председатель Палаты представителей Ван Мухамад Нор Матха.

На заседании парламента, прошедшем 13 июля, лидер партии "Движение вперед" не получил достаточной поддержки членов парламента, чтобы занять кресло премьера. КС Таиланда 19 июля принял решение приостановить депутатский мандат Лимчароенрата до вынесения вердикта, поскольку тот подозревается во владении акциями телеканала iTV на момент проведения парламентских выборов, что запрещено конституцией. Депутаты и сенаторы Национальной ассамблеи Таиланда тогда же выступили против повторного выдвижения его кандидатуры. Это решение вызвало недовольство общественности, поскольку, согласно таиландскому законодательству, кандидат в премьеры не обязательно должен быть членом парламента.

"Движение вперед" по итогам прошедших 14 мая парламентских выборов получило 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей. Другой представитель оппозиции в лице партии "Пхыа Тхаи" смог провести в парламент 141 депутата. Эти две политические силы договорились сформировать коалиционное ядро, к которому примкнули менее крупные игроки: "Тайцы строят Таиланд", Таиландская либеральная партия, Национальная партия, Партия справедливости, "Новая общественная сила" и "Объединение сил ради Таиланда". Партия Лимчароенрата в своей программе заявила о намерении добиться исключения из Уголовного кодекса статьи 112, которая предусматривает наказание за оскорбление монархии в виде тюремного заключения на срок от 3 до 15 лет. Эта инициатива вызвала серьезный раскол в политическом истеблишменте Таиланда, где король является самой почитаемой фигурой в стране. Она не нашла поддержки среди большинства членов Сената, которые наравне с депутатами Палаты представителей принимают участие в процессе выборов нового премьера.