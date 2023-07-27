Глава Президентского совета Ливии с делегацией прибыл на саммит Россия - Африка

Как сообщалось ранее, Россия возобновляет работу посольства в Триполи и планирует открытие генконсульства Бенгази

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Делегация Ливии во главе с председателем Президентского совета страны Мухаммедом аль-Менфи прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

Посол России в Триполи Айдар Аганин сообщал в интервью ТАСС, что несколько десятков представителей Ливии, включая членов Президентского совета и правительства, приняли приглашение посетить российско-африканский форум. Ранее стало известно, что Россия возобновляет работу посольства в Триполи и планирует открытие генконсульства во втором по величине городе Ливии - Бенгази.

Москва рассчитывает, что возвращение ее дипломатического присутствия в Ливии поспособствует продвижению экономических интересов РФ. 26 июня Аганин вручил Мухаммеду аль-Менфи верительные грамоты. Как сообщил ливийский новостной портал Al Watan, во время церемонии аль-Менфи "подтвердил глубину двусторонних отношений между Ливией и Россией и заинтересованность ливийской стороны во вкладе России как постоянного члена Совета Безопасности ООН в стабилизацию ситуации в Ливии и реализацию мечты ливийцев о проведении парламентских и президентских выборов".

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.