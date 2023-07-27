Австралия закупит 129 боевых машин пехоты у южнокорейской корпорации Hanwha

Стоимость проекта, в рамках которого будут построены современные БМП, составит от $3,4 млрд до $4,7 млрд, сообщили в австралийском Минобороны

СИДНЕЙ, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Австралии закупит для вооруженных сил страны 129 боевых машин пехоты у австралийского подразделения южнокорейской корпорации Hanwha. Об этом сообщил министр оборонной промышленности Пэт Конрой.

По его словам, закупка БМП Hanwha, произведенных в Австралии, на предприятиях компании в штате Виктория, станет "ответом правительства на изменение стратегической обстановки вокруг австралийского государства". "Стоимость проекта, в рамках которого будут построены 129 современных боевых машины пехоты Hanwha Redback, <…> составит от 5 до 7 млрд австралийских долларов [от $3,4 млрд до $4,7 млрд], что делает его одной из крупнейших инициатив по наращиванию обороноспособности австралийской армии в истории", - указал Конрой в заявлении, распространенном Минобороны Австралии.

Также министр подчеркнул, что, встав на вооружение армии, новые машины "заменят бронетранспортеры M113 компании Defence, приобретенные в 1964 году, и обеспечат солдатам современный, высокий уровень защиты и мобильности". "Кроме того, проект позволит создать тысячи новых рабочих мест на континенте и обеспечит работой десятки местных компаний оборонной промышленности, что поможет развитию суверенного оборонного производственного потенциала", - уточнил он.

Планируется, что первая БМП, произведенная в ходе реализации проекта, будет поставлена Минобороны в начале 2027 года, а вся партия будет готова к концу 2028-го.